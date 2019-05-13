ООН: хуситы выводят войска из Ходейды в соответствии с планом

Сана, , 07:55 — REGNUM По данным Организации Объединенных Наций (ООН), первый день вывода войск йеменских хуситов из портового города Ходейда идет в соответствии с установленным планом, сообщает 13 мая Al Jazeera.

«Все три порта города находятся под контролем ООН, так как военные покинули их. Береговая охрана отвечает за безопасность», — отметил представитель организации Мишель Лоллесгаард.

Несмотря на заявления указанной организации, представители свергнутого правительства, поддерживаемого Саудовской Аравии, отмечают обман со стороны повстанцев, контролирующих большую часть государства, включая столицу, город Сана.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Йемена назвало спектаклем передислокацию сил хуситов