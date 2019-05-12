Лидеры первого тура выборов президента в Литве изменились

Вильнюс, , 23:24 — REGNUM Действующий премьер-министр, кандидат в президенты Литвы Саулюс Сквернялис опустился на третью строчку выборов президента Литвы, которые состоялись сегодня, 12 мая, и, по данным ЦИК Литвы на этот момент, не попадает во второй тур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После обработки данных с 1303 избирательных участков (в Литве всего 1972 участка) тройка лидеров распределилась следующим образом: Гитанас Науседа (30,95%), Ингрида Шимоните (24,34%) и Саулюс Сквернялис (24,28%).

У Сквернялиса, считают литовские социологи и политологи, которые сейчас комментируют ход выборов в различных СМИ Литвы, нет шансов вернуть утерянную позицию — сейчас идёт подсчёт с избирательных участков крупных городов, где позиции Сквернялиса изначально были слабыми, а он мог надеется только на электорат провинциальных районов, которого, как сейчас уже стало ясным, не хватило для выхода во второй тур. Его показатель снижался с самого начала объявления результатов и только сейчас стал третьим, но с тенденцией на дальнейшее снижение.

Отметим, что Сквернялис пообещал покинуть должность премьера в том случае, если не пройдёт во второй тур президентских выборов. Выйти из правящей коалиции пообещала и фракция партии Союз крестьян и зелёных Литвы, что ввергнет в Литву минимум до 2020 года, когда состоятся парламентские выборы, в политический хаос. Не исключён и роспуск парламента и проведение внеочередных выборов в Сейм.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.