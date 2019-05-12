Самым «народным» президентом Литвы был Альгирдас Бразаускас

Вильнюс, , 17:26 — REGNUM Нынешний президентские выборы в Литве, голосование на которых проходит сегодня, 12 мая, по прогнозам социологов будут традиционно пассивными для Литвы, с явкой в районе 50%, однако так было не всегда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рекордными по явке избирателей стали самые первые выборы в Литве в 1993 году, в которых активность избирателей составила 78,6%. Тогда во втором туре выборов ярко победил Альгирдас Бразаускас, за которого свои голоса отдали 60,1% избирателей. Большего доверия в абсолютных числах не удавалось получить ни одному из политиков, который участвовали в следующих выборах. Для сравнения, пять лет назад уходящая президент Даля Грибаускайте во втором туре победила с результатом в 57,90%. При низкой явке. В общем зачёте это составило всего 27,43% от всех избирателей.

Не всегда выборы в Литве проходили и с явным фаворитом. Самые драматичные произошли в 1997 году. Во втором туре выборов победил Валдас Адамкус, за которого проголосовало 49,96% избирателей. За его конкурента Артураса Паулаускаса — 49,22%. Явка в те выборы также была высокой — 73,66%.

А в 2002 году в Литве едва не произошёл сценарий последних выборов на Украине. Один из ведущих юмористов Литвы, автор сатирической ТВ-передачи о политике «Велосипедные новости» Витаутас Шяренас неожиданно, в шутку, выставил свою кандидатуру на президентских выборах. В итоге он набрал 7,65% голосов и стал четвёртым по популярности в той гонке (из 17 претендентов). При этом незадолго до голосования, видя резко растущие рейтинги комика, он сам просил жителей Литвы не голосовать за него, объясняя, что выдвижение было просто шуткой.

Рейтинги в Литве, к слову, часто ошибочные. Так, в тот же 2002 год по всем социологическим исследованиям на второй срок должен был быть переизбран Валдас Адамкус, однако уверенную победу с разницей в почти 10% праздновал Роландас Паксас. Через два года Паксас станет первым президентов в истории ЕС (Литва успела вступить в ЕС в том же 2004 году, ещё при Паксасе) смещённым путём импичмента.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.