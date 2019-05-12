На выборах президента Литвы – жалобы на суматоху

Вильнюс, , 16:00 — REGNUM Наблюдатели за выборами президента Литвы, основной день голосования на которых проходит сегодня, 12 мая, за дни досрочного голосования оформили порядка сотни жалоб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации, представленной инициативой «Белые перчатки», активисты которой и наблюдают за выборами, в основном жалобы касались работы избирательных участков, однако серьёзных нарушений в дни досрочного голосования не выявлено. Главная претензия «Белых перчаток» — нежелание членов комиссий разъяснять избирателям то, что кроме президентских выборов проходит два референдума по изменению Конституции — легализации двойного гражданства и сокращению численности парламента.

Наблюдатели жаловались, что избирателям на участках автоматически выдают три бюллетеня, а многие даже не знают о том, что два из них касаются двух референдумах. При этом, избирателям никто ничего не объясняет и просто просят не задерживать очередь. Такой подход, утверждают «Белые перчатки», вызывает недоумение и озадаченность избирателей, часть которых в итоге даже не заполняют бюллетени референдумов.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.