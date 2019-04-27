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Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»

Политика

21 апреля на Украине прошли президентские выборы

Киев, 27 апреля 2019, 17:44 — REGNUM  Политик Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил жителей страны о неизвестных членах «новой секты» под названием «Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам». Соответствующие видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, злоумышленники, которые представляются якобы от его имени, обращаются к госслужащим и предлагают решить их проблемы.

«Сейчас ходят такие аферисты, которые … говорят: «Мы тут всё теперь решаем», — заявил Зеленский.

Избранный глава Украины добавил, что жителям страны следует сразу же обращаться в правоохранительные органы и снимать действия аферистов на видео.

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошли президентские выборы. Согласно окончательным результатам, политик Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, действующий президент Пётр Порошенко — 24,45%.

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Политическая жизнь Украины
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