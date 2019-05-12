Вильнюс, Литва, , 10:35 — REGNUM

Почти что за год до президентских выборов в Литве ИА REGNUM предсказывало, что тема Белорусской АЭС станет одним из ключевых факторов кампании. Как мнения лидеров рейтингов на президентских выборах, которые стартовали сегодня, 12 мая, разделились по этому вопросу, можно прочитать здесь. Однако к самому финишу кампании ситуация и вовсе стала абсурдной.

Коротко напомним: в Литве за несколько лет устоялся консенсус, что БелАЭС — опасная станция, которая грозит Литве катастрофой. Этот тезис никто не осмеливался публично опровергать, а отдельные голоса называются едва ли не врагами народа, лоббирующими интересы «недружелюбных соседей с Востока». Однако в марте 2019 года консенсус разрушил действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис, который публично заявил, что у него для официального Минска есть «план-хулиган».

Позже выяснилось, что Сквернялис предложил официальному Минску переделать станцию, которая практически построена и в этом году будет запущена, в газовую. Абсурдность высмеяли даже в Литве, а Белоруссия, разумеется, отказалась. Однако ответ белорусских властей Сквернялис интерпретировал по-своему: мол, предложение поступило слишком поздно, 10 лет назад его бы обязательно серьёзно рассматривали, а сейчас необходимо сосредоточиться на вопросах безопасности и договориться о совместных действиях. Литва, заявил он, заинтересована иметь доступ к датчикам, которые мониторят экологическую ситуацию на станции, и постоянно прикомандированных в Островце своих специалистов.

Бывший в правительстве консерваторов министр энергетики Арвидас Секмокас сразу же заявил, что это в принципе невозможно, а датчики наверняка будут белорусские или российские, а значит «Литву обманут». И вообще, в принципе, такой подход нереализуем, а премьер зря разрушил консенсус — единственная возможность, это стоять на прежней точке зрения отказа любого общения с Белоруссией и заявлений, что станция «опасная».

Вернуть в старое русло ситуацию накануне дня голосования попыталась и уходящая президент Даля Грибаускайте. Она заявила, что Литва не может сотрудничать с Белоруссией по БелАЭС, поскольку в противном случае признает законность этой АЭС и утратит возможность требовать ее закрытия.

«Любое согласие на участие и создание совместных институтов будет означать легитимацию Островецкой АЭС. Это означало бы, что мы связываем свои руки, и мы не сможем требовать, чтобы Белоруссия закрыла эту электростанцию», — сказала она.

Действующий премьер Сквернялис продолжил настаивать: ничего не делать нельзя, нужно договариваться хотя бы по этому вопросу.

И одновременно с такой позицией главы литовского правительства, формально его подчинённые, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, направляют совместное письмо в Еврокомиссию, где вновь жалуются на Белоруссию и просят придумать наказание для Минска.

«Это письмо — сигнал должностным лицам ЕС о том, что необходимо предпринимать неотложные действия с целью защиты безопасности всего Евросоюза. Мы предложили Еврокомиссии взять на себя лидерство и подготовить всеобъемлющий план ближайших действий ЕС по БелАЭС», — цитирует Линкявичюса его пресс-служба.

Такой «разнобой» мнений в одном правительстве, кажется, озадачил и само посольство Белоруссии в Литве, пресс-служба которого распространила свой комментарий.

«С сожалением в очередной раз вынуждены констатировать, что литовская сторона прибегает к безосновательным и откровенно лживым заявлениям в отношении реализуемого проекта Белорусской АЭС и принимаемых мерах по обеспечению её безопасности. Хотели бы напомнить, что Республика Беларусь никогда не уклонялась от международного сотрудничества в этих вопросах. Мы широко используем международную экспертизу и передовой опыт, тесно сотрудничая с МАГАТЭ и иными профильными агентствами. Еврокомиссия остается одним из основных наших партнеров в деле по обеспечению наивысшей степени безопасности будущей станции, регулярно оказывая белорусскому регулятору консультативную и техническую помощь», — говорится в нём.

И предположили свою причину таких манёвров:

«Такая забота литовской стороны о безопасности всего Европейского союза, на наш взгляд, преследует совершенно иные цели — отвлечь внимание от известных сложностей с выводом из эксплуатации Игналинской АЭС и строительством ядерных могильников у границы с Беларусью. Чем еще можно оправдать уклонение от предложения белорусской стороны создать систему мониторинга ядерных объектов, расположенных на территории обоих государств? Малейшее конструктивное обсуждение темы Белорусской АЭС сегодня воспринимается в литовском руководстве как измена. А само упоминание слова «сотрудничество» в сфере ядерной безопасности в состоянии близком к агонии исключается из официальных двусторонних документов».

Напомним, за пост президента в Литве состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.