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Сирийская армия взяла еще один стратегический город

Политика

На северо-западе провинции Хама правительственные силы вошли в город Калаат Аль-Мадик

Сирийская армия взяла еще один стратегический город
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Дамаск, 10 мая 2019, 13:14 — REGNUM  Сирийская арабская армия 9 мая захватила последний стратегический город на северо-западе провинции Хама. Это город Калаат Аль-Мадик. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Город покинули исламисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзники. Сдача этого города является серьезным ударом по силам боевиков, он давал им важное территориальное преимущество в Северо-Западной Хаме.

Местные источники сообщают, что исламисты покинули город в результате переговоров сирийского правительства и местных старейшин.

Установление контроля над городом Калаат Аль-Мадик открывает правительственным силам путь в удерживаемые боевиками районы на равнине Эль-Гааб.

Вечером 8 мая джихадисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались отбить город Кафр-Набудех, который находится на северо-западе провинции Хама. Город 8 мая был захвачен Сирийской арабской армией.

В ходе попытки прорыва обороны сирийских военных боевики даже использовали бронированный шахид-мобиль. Однако их контратака оказалась неудачной.

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Война в Сирии
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