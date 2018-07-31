Дело об архиве-недострое в Великом Новгороде дошло до суда

Великий Новгород, , 14:25 — REGNUM В Великом Новгороде утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблениях при реконструкции здания государственного исторического архива Новгородской области. Как сообщили сегодня, 31 июля, ИА REGNUM в прокуратуре Новгородской области, перед судом предстанет бывший директор ООО «Инжстрой», в отношении которого завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Экс-руководитель строительной компании обвиняется в том, что в рамках госконтракта на реконструкцию объекта приобрёл и не переоформил в государственную собственность два земельных участка общей площадью более 1,8 тыс. кв. метров, расположенных возле строящегося здания.

В августе 2016 года ООО «Инжстрой» было признано банкротом, земельные участки включили в общую конкурсную массу должника, на которое может быть обращено взыскание других кредиторов.

«При этом обвиняемый лишил возможности министерство инвестиционной политики по Новгородской области возможности оформления права на данные земельные участки, оплата за которые была произведена государством», — пояснили в прокуратуре.

Ущерб оценивается в сумму более 3,8 млн рублей.

Своей вины в инкриминируемых ему преступлениях обвиняемый не признал. Уголовное дело будет слушаться в Новгородском районном суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эпопея с реконструкцией реконструкции здания государственного исторического архива Новгородской области на улице Нехинской, 55 в Великом Новгороде длится с 2009 года. Новое здание архиву, который сейчас размещается в приспособленных помещениях бывшего Свято-Духова монастыря, обещали к 2012 году, но оно не введено в эксплуатацию до сих пор. К недострою в 2017 году возникли претензии и у Счётной палаты Новгородской области.

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