Конгресс США лишили доступа к полной версии доклада Мюллера

Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Доступ к полной версии доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера американский конгресс не получит, говорится в письменной заявлении официального представителя Белого дома Сары Хакаби Сандерс.

По её словам, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решил воспользоваться своими исключительными полномочиями и отказать в предоставлении полной версии доклада конгрессменам.

Это связано с тем, что демократ Джерролд Надлер, возглавляющий юридический комитет Палаты представителей, потребовал полный текст, в котором есть конфиденциальная информация, в том числе и о заседаниях жюри присяжных.

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Напомним, после публикации доклада Мюллера о том, что избрание Трампа не было результатом взаимодействий с Россией, демократы конгресса потребовали полную версию документа, рассчитывая найти там компромат против президента.

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