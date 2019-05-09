Бывший глава разведки Венесуэлы получил бонусы от Минфина США

Каракас, , 01:00 — REGNUM Министерство финансов США сняло санкции с бывшего генерального директора SEBIN, Боливарианской службы национальной разведки, Мануэля Кристофера Фигуеры. Об этом сообщается на сайте ведомства. Таким образом власти США отблагодарили Мануэля Фигуэру за предательство законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Минфин США разблокировал все имущество и интересы в собственности предателя и исключил его из санкционного списка, в который он был включен 15 февраля 2019 года как должностное лицо «режима Мадуро».

По имеющейся информации, Мануэль Фигуэра снят с должности и арестован властями Венесуэлы по обвинению в государственной измене. На эту должность Николас Мадуро назначил Густаво Гонсалеса Лопеса, который до этого занимал должность советника президента по вопросам безопасности и разведки.

Именно по приказу Мануэля Фигуэры как раз перед самым мятежом 30 апреля был освобожден известный оппозиционер Леопольдо Лопес. Он отбывал 14-ти летний срок домашнего ареста и охранялся сотрудниками SEBIN. Так бывший директор разведки исполнил указание самозванного президента Хуана Гуайдо о помиловании Лопеса.

Мятеж был подавлен в этот же день. Леопольдо Лопес спрятался с семьей в посольстве Испании.

ИА REGNUM ранее проводило анализ факторов риска для президента Венесуэлы Николаса Мадуро в связи с возможным предательством в его окружении.