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Названо имя сына принца Гарри и Меган Маркл

Политика

Полное имя – Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор

Лондон, 9 мая 2019, 00:39 — REGNUM  Первенца британского принца Гарри и его жены Меган Маркл назвали Арчи, сообщили герцог и герцогиня Сассекские в Twitter.

Уточняется, что его полное имя — Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, причём «Арчи» является сокращённым вариантом имени «Арчибальд», что значит в переводе «храбрый».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арчи появился на свет 6 мая 2019 г. Вскоре после его рождения мать пообщалась с прессой, рассказав о хорошем самочувствии первенца. 8 мая журналисты смогли увидеть мальчика в Виндзорском замке.

Читайте ранее в этом сюжете: Принц Гарри и Меган Маркл показали прессе своего первенца

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Правящая династия Великобритании
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