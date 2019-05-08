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Названа цифра оставшихся в стране участников Великой Отечественной войны

Политика

В 2019 году Россия отмечает 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Москва, 8 мая 2019, 22:55 — REGNUM  Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Пенсионный фонд России подсчитали, сколько в стране осталось участников Великой Отечественной войны. Соответствующую информацию распространила сегодня, 8 мая, пресс-служба Минтруда.

По данным ведомств, на 1 апреля в России осталось менее 76 тыс. непосредственных участников боевых действий Великой Отечественной войны.

«Инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны, — 75 тыс. 495 человек», — сказано в сообщении Минтруда.

Также министерство проинформировало, что число граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» составляет 96,3 тыс. человек. Бывших несовершеннолетних узников фашизма — 103,7 тыс. человек, бывших совершеннолетних узников фашизма — 144 человека. Вдов инвалидов и участников войны — свыше 240 тыс. человек. Труженников тыла — 762,6 тыс. человек.

В целом, в России насчитывается 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.

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