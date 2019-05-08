Венесуэла подогрела холодную войну

Каракас, , 22:40 — REGNUM «С послевкусием подогретой холодной войны министры иностранных дел России и Соединенных Штатов встретились в Финляндии, чтобы обсудить, в числе прочего, и Венесуэлу, — пишет обозреватель испанского издания ABC. — Этой встречей Сергей Лавров воспользовался, чтобы отправить послание: любое американское военное вмешательство, направленное на принудительную «смену режима» в Каракасе, будет катастрофическим и неоправданным. С определенной долей иронии, которую трудно игнорировать, можно сказать то же самое о позиции других западных правительств, желающих преодоления катастрофы в Венесуэле, однако без помощи Пентагона».

Некоторые аналитики, отмечает ABC, начали диагностировать усталость при попытках покончить с «диктатурой Николаса Мадуро» — даже несмотря на разлом, ставший заметным 30 апреля. С определенностью можно сказать, что режим одержал победу, однако с этого момента его ждут новые, умножившиеся и оправданные, степени паранойи в связи с вызывающей подозрения верностью верхушки. Большая проблема чавизма заключается в том, что идея «Мадуро должен уйти» приобрела оттенок неизбежности. В этом случае остаются лишь два нерешенных вопроса: когда и как.

К предполагаемой усталости оппозиции следует добавить обретение конфликтом в Венесуэле международного характера. Венесуэльский кризис занял одну из важнейших позиций в длинном перечне двусторонних дискуссий России и Соединенных Штатов, причем стороны уверенно придерживаются диаметрально противоположных взглядов на этот счет. Вот почему сейчас идет речь о том, чтобы дать шанс той самой дипломатии, которая в прежние времена разрядки обеспечила возможность достижения взаимопонимания в фундаментальных вопросах между Вашингтоном и Москвой.

«Правда, исторические аналогии имеют свои ограничения в этом случае», — оговаривается испанское СМИ, подчеркивая, что к Дональду Трампу испытывают «ноль доверия» во всем, что связано с Россией. Действующий президент США уже загубил потенциал Государственного департамента и, в связи с отсутствием «родительского присмотра», был вынужден прибегнуть к «выскребанию дна своего дипломатического бочонка», как показывает возвращение Эллиота Абрамса, известного прежде всего своей ролью в скандале «Иран-контрас», причинившем столько вреда администрации Рейгана. «Президент поступил бы лучше, вспомнив о таких фигурах, как посол Джин Киркпатрик», — считает ABC.