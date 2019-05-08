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Себастьян Курц сожалеет об осквернении памятника советским воинам в Вене

Политика

Памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, в очередной раз подвергся нападению вандалов

Вена, 8 мая 2019, 20:53 — REGNUM  Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц выразил сожаление в связи с очередным осквернением мемориала советским воинам-освободителям в Вене. Об этом сообщил журналистам посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«На торжественном заседании в память об освобождении от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе в ведомстве федерального канцлера своё сожаление мне также лично выразили канцлер Себастьян Курц и президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка», — приводит слова посла РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, в преддверии 9 мая вандалы в очередной раз осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплатц в Вене. Неизвестные облили красной краской мраморную плиту у монумента.

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, был установлен на площади Шварценбергплац 19 августа 1945 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вене вновь осквернили памятник советским воинам-освободителям

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Вандализм
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