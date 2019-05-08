США беспокоит компьютерное «пиратство» в Туркмении

Ашхабад, , 19:52 — REGNUM Туркмения по-прежнему остается под наблюдением торгового представительства США, поскольку в стране отсутствует прогресс в сфере защиты интеллектуальной собственности. Об этом говорится в докладе , составленном американскими аналитиками.

В документе отмечается, что туркменские власти не способны в полной мере защищать иностранную интеллектуальную собственность и всё ещё не выпустили указ, закон или постановление, предписывающие министерствам и ведомствам лицензионное программное обеспечение.

А также подчеркивается, что Туркмения обязана обеспечить защиту авторских прав на зарубежные звукозаписи.

«Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены нынешним уровнем защиты прав интеллектуальной собственности и неспособностью Туркмении в полной мере осуществлять и обеспечивать соблюдение своих законов в этой области. Контрафактная и пиратская продукция по-прежнему широко доступна в крупных туркменских городах», — говорится в отчете.

В то же время, как утверждают авторы доклада, США готовы помочь Туркмении решить проблемы в данной сфере, задействовав при этом Центральноазиатскую рабочую группу по интеллектуальной собственности.