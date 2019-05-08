В Петербурге втрое повысили минимальный штраф для граждан за граффити

Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурге Александр Беглов санкционировал внесение изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Изменения направлены на усиление ответственности за правонарушения в сфере благоустройства.

Принятым документом увеличен нижний предел размера административных штрафов, налагаемых на граждан, должностных лиц и юридических лиц за самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установку и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение иных информационных материалов в не установленных для этого местах.

Минимальный размер штрафа повышен: для граждан — с одной до трех тысяч рублей (максимальный размер штрафа — пять тысяч рублей); для должностных лиц — с 25 до 30 тысяч рублей (максимальный — 50 тыс. руб.); для юридических лиц — с 50 до 70 тысяч рублей (максимальный — 100 тыс. руб.)

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургские депутаты пытаются заставить уличных художников согласовывать свои граффити с властями. В таком случае изображения не будут автоматически закрашены коммунальными службами.

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