Скопье, Северная Македония, , 15:58 — REGNUM

7 мая президент Северной Македонии Георге Иванов произнес речь, посвященную приезду в Скопье главы католической церкви Папы Франциска I.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», политик призвал сограждан к примирению и прощению во имя сплочения и духовного обновления Македонии:

«Я бы хотел обратиться ко всем моим согражданам, всем тем, чье сердце чисто и чьи намерения добры, независимо от того, принадлежат ли они к православной, католической или протестантской ветви христианства или являются мусульманами, иудеями или атеистами, призываю вас признать символичность этого визита и через смирение и прощение, примирение и воодушевление, через ответственность и уважение внести свой вклад в дело духовного обновления Македонии, пока ещё не слишком поздно».

Президент Иванов заявил, что папа Франциск символизирует для многих путь любви, радости, смирения и служения ближним:

«Это тот путь, которому мы должны следовать здесь в Македонии, независимо от нашей веры или убеждений. Только таким образом мы будем в состоянии оставить лучшее будущее для молодежи и для тех, кто ещё не родился».