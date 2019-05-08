Гройсман: «Украина не признает российские паспорта у жителей ДНР и ЛНР»

Киев, , 13:55 — REGNUM «Киев не признает российские паспорта, которые будут выданы гражданам Украины. При этом Украина попросит страны Запада также не признавать российские документы». Об этом 8 мая заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

«Сегодня правительство Украины примет решение о то, чтоб признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного украинского государства в нарушение любых международных норм, незаконными. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при их использовании на территории нашего государства… Это наш четкий ответ на агрессивные, гибридные действия по выдаче фейковых паспортов гражданам Украины», — сказал Гройсман.

Он заявил в свою очередь, что «украинский паспорт является символом свободы и демократии».

«Мы обратимся ко всем нашим партнерам, чтобы вследствие такого правового решения, которое приняло украинское правительство, чтобы такие же аналогичные решения были приняты другими странами. Чтоб эти фейковые паспорта были признаны недействительными при пересечении границ других стран. Глубоко уверен в том, что МИД проведет глубокую работу чтобы скоординировать наши усилия с нашими международными партнерами. Для нас это будет абсолютно принципиальным вопросом», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Граждане Украины получили право обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке в соответствии с частью 8 статьи 14 федерального закона «О гражданстве РФ». Заявления должны рассматриваться не дольше трех месяцев, указ вступил в силу с момента опубликования.

Напомним, 25 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Кремля выдавать по упрощенной процедуре паспорта жителям отдельных регионов Донбасса принято с целью легитимизировать военное присутствие РФ на этих территориях. При этом он обвинил Москву в полном попрании «своих обязательство в рамках Минских договоренностей».