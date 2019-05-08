Путин поздравил ветеранов войны и народ Украины с Днём Победы

Москва, , 13:00 — REGNUM Сегодня, 8 мая, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ветеранам Великой Отечественной войны и народу Украины, сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что День Победы — это общий великий праздник. По его мнению, нужно противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии.

«Народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли победить», — выразил уверенность президент.

Он пожелал ветеранам Великой Отечественной войны доброго здоровья, бодрости духа и долголетия, а всем гражданам Украины — мира и благополучия.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России накануне 9 мая назвали свои любимые песни о Великой Отечественной войне. На первом месте — песня «День Победы» (41%).

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