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США сняли санкции с венесуэльского генерала-изменника

Политика

И пообещали избавить от санкций других предателей среди военных Венесуэлы

Вашингтон, 8 мая 2019, 05:09 — REGNUM  Соединенные Штаты решили снять санкции с венесуэльского генерала Мануэля Кристофера Фигеры, который поддержал американскую марионетку Хуана Гуайдо. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе своего выступления в Вашингтоне.

Он заявил, что с генерала снимают санкции за его поддержку венесуэльской оппозиции и «действия в поддержку демократии» в Венесуэле. Пенс добавил, что США готовы снять санкции со всех, кто выступит против законно избранных властей Боливарианской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в администрации президента США сообщал, что вице-президент Майк Пенс намерен пообещать венесуэльским военным некие выгоды в случае их перехода на сторону проамериканской оппозиции. Также Соединенные Штаты объявили о введении санкций против 25 магистратов Верховного суда Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенс намерен переманить военных Венесуэлы на сторону оппозиции

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Санкции США против Венесуэлы
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