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Франция не исключает введения санкции против Ирана при выходе из СВПД

Политика

Франция не желает, чтобы Иран нарушил сделку

Франция не исключает введения санкции против Ирана при выходе из СВПД
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Ирана

Вашингтон, 8 мая 2019, 03:59 — REGNUM  Франция не исключает возобновления санкционного режима против Ирана, если Исламская Республика решит выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации французского президента.

«Мы не хотим, чтобы Тегеран завтра объявил о действиях, которые нарушат ядерную сделку. Иначе в таком случае нам, европейцам, придется вводить санкции за нарушение СВПД», — сообщил источник.

Он подчеркнул, что Франция неоднократно сообщала Ирану и Соединенным Штатам о том, что заинтересована в сохранении СВПД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран намерен продолжить свое участие в СВПД, но при отказе от ряда условий, предусмотренных договором. По его словам, Иран решился на подобные меры потому, что мировое сообщество не смогло в должной мере противостоять политике США.

Читайте ранее в этом сюжете: Тегеран назвал свои условия сохранения ядерной сделки

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