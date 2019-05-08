Франция не исключает введения санкции против Ирана при выходе из СВПД

Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Франция не исключает возобновления санкционного режима против Ирана, если Исламская Республика решит выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации французского президента.

«Мы не хотим, чтобы Тегеран завтра объявил о действиях, которые нарушат ядерную сделку. Иначе в таком случае нам, европейцам, придется вводить санкции за нарушение СВПД», — сообщил источник.

Он подчеркнул, что Франция неоднократно сообщала Ирану и Соединенным Штатам о том, что заинтересована в сохранении СВПД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран намерен продолжить свое участие в СВПД, но при отказе от ряда условий, предусмотренных договором. По его словам, Иран решился на подобные меры потому, что мировое сообщество не смогло в должной мере противостоять политике США.

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