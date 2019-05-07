Глава МИД Италии: ЕС расколот и не может решить проблему миграции

Рим, , 16:35 — REGNUM Власти стран ЕС не способны решить проблему миграции, поскольку Евросоюз расколот по этому вопросу, и выработать единой позиции не удается, заявил в интервью Corriere della Sera во вторник, 7 мая, глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези.

Он также отметил, что Евросоюз мог бы стать более эффективным государственным образованием, если бы увеличил объем полномочий собственного парламента, которые в настоящее время практически отсутствуют. Миланези привел в пример отсутствующее у депутатов право законодательной инициативы.

Предстоящие 26 мая выборы в Европарламент, после которых новый состав депутатов пример участие в назначении членов Еврокомиссии, будут первыми по-настоящему политическими выборами для ЕС, считает министр.