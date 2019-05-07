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Вячеслав Володин и Арарат Мирзоян встретятся на полях ПА ОДКБ

Политика

В Бишкеке

Москва, 7 мая 2019, 13:47 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Нацсобрания Армении Арарат Мирзоян проведут первую двустороннюю встречу на полях ПА ОДКБ в Бишкеке 19−20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

19 мая на полях ПА ОДКБ пройдет ряд двусторонних встреч Володина с главами парламентов стран — участниц ОДКБ.

В частности, запланирована встреча спикера Госдумы с председателем Национального Собрания Армении, которая станет первой с момента избрания Арарата Мирзояна главой парламента по итогам выборов в декабре 2018 года.

Кроме того, запланирована встреча с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Дастанбеком Джумабековым.

20 мая состоится заседание Совета ПА ОДКБ. Среди вопросов повестки — ситуация, складывающаяся в регионах, которые прилегают к зоне ответственности ОДКБ.

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