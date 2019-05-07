Самые богатые спонсоры Гуайдо уже покинули Венесуэлу – эксперт

Москва, , 14:25 — REGNUM Экономическая ситуация, сложившаяся в Венесуэле, показывает, что режим её президента Николаса Мадуро проводит не самую рациональную и дееспособную политику, считает профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Костюк. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова государственного секретаря США Майка Помпео, по мнению которого Мадуро утратил способность руководить государством, но остаётся у власти, так как сохраняет контроль над армией.

«Американцы говорят об этом уже на протяжении многих недель и даже месяцев. Они предрекали уход Мадуро либо в следствие народного бунта, либо путём отставки, — сказал Костюк. — Это часть информационно-пропагандистского давления и борьбы. Безусловно, правительство Боливарианской республики не назовёшь самым эффективным в мире. Та экономическая ситуация, которая там сложилась, показывает, что это правительство проводит далеко не самую рациональную и дееспособную политику. Однако история показывает, что подобного рода режимы могут (если не будет открытого иностранного вмешательства) и переформатироваться».

Кроме того, Костюк уточнил, что в Венесуэле, скорее всего, не прекратятся попытки оппозиции воздействовать на армию, причём происходить это будет не без американских денег.

«Сама венесуэльская оппозиция далеко не самая богатая. Очень многие богатые люди уже эмигрировали — те, кто раньше спонсировал оппозицию. Поэтому сейчас у оппозиции, скорее всего, внешние ресурсы», — подытожил Костюк.

Напомним, что 6 мая Помпео заявил журналистам, что дни пребывания Мадуро у власти сочтены. А до этого — 1 мая — государственный секретарь США даже допустил, что Вашингтон готов задействовать вооружённые силы в военной операции в Венесуэле. Кроме того, по мнению Помпео, своё присутствие в Венесуэле должны свернуть Россия, Китай, Иран и Куба.

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