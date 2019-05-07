Создатель Facebook Марк Цукерберг встретится с Макроном в Париже

Париж, , 08:06 — REGNUM Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг будет принят президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в пятницу, 10 мая, для обсуждения вопросов «регулирования интернета», через год после его предыдущего визита к главе государства в кулуарах саммита «Технология для общего блага», сообщает Le Figaro.

«Марк Цукерберг намерен встретиться с лидерами и политиками по всей Европе, чтобы обсудить будущее регулирование интернета», — говорится в заявлении компании Facebook.

Известно, что Марк Цукерберг встретится с президентом Макроном, чтобы обсудить совместный проект, начатый в прошлом году компанией Facebook и правительством Франции, для разработки предложений по борьбе с контентом ненависти в интернете.

Компания Facebook и глава французского государства в настоящее время продвигают идею «умного» регулирования интернета. Команда французских чиновников в настоящее время работает с сотрудниками Facebook, чтобы понять, как американский гигант приступает к «фильтрации» своего контента.

Напомним, депутат Европарламента Летиция Авиа внесла 20 марта 2019 года в Национальное собрание Франции законопроект «О борьбе с ненавистью в интернете». Документ требует, чтобы социальные сети и интернет-платформы отзывали «в течение 24 часов после уведомления любой контент, явно подстрекающий к ненависти или дискриминационным оскорблениям по признаку расы, религии, пола, сексуальной ориентации или инвалидности».