«На острове Первомай – врио губернатора нет, Сахалин горит – его тоже нет»

Южно-Сахалинск, , 10:57 — REGNUM Временный глава Сахалинской области Валерий Лимаренко всего за несколько дней успел потерять немало сторонников среди сахалинских избирателей. Жители островного региона были неприятно удивлены отсутствием врио на празднике в честь Первомая, ещё больше их удивило то, что Лимаренко отсутствует в тот момент, когда в области бушуют пожары, горит жильё, дачи, а люди остаются без крова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На первомайской демонстрации, куда пришли более 5 тыс. сахалинцев, включая политиков, представителей бизнес-кругов, общественных организаций, не было врио главы Сахалина Валерия Лимаренко, человека, которого, по общему мнению островитян, там должно было быть «с избытком». Как выяснилось, на майские праздники Лимаренко вообще улетел с острова. Ещё большее недоумение вызвал тот факт, что Сахалин горит, а врио, которому до выборов осталось четыре месяца, которого на островах практически не знают, в регионе нет. Есть только релизы его пресс-службы.

В Красногорске Томаринского района введён режим ЧС, там сгорели 6 жилых домов и более 60 хозяйственных построек, часть оставшихся без жилья людей поместили в пункты временного размещения, часть приютили родные. Но Валерий Лимаренко в Красногорск не приехал — его нет на острове.

На Сахалине такого не понимают. Лимаренко сегодня в социальных сетях и телеграм-каналах сравнивают даже с нелюбимым экс-губернатором Олегом Кожемяко. И сравнение, увы, не в пользу Лимаренко.

«Кожемяко первый всегда бросался спасать застрявших в буран на трассах людей, тушить пожары, и так далее».

«На Сахалине Первомай, праздник — Лимаренко нет, остров полыхает, его тоже нет. Зачем нам такой глава?».

«Если он собирается где-то там тусить все майские праздники, то обратно, в принципе, может уже не возвращаться».

«Не надо за него голосовать!», — сотни таких комментариев оставляют сахалинцы в социальных сетях и мессенджерах.

Соперниками Валерия Лимаренко на предстоящих в сентябре выборах могут стать депутат ГД РФ от КПРФ Алексей Корниенко, его выдвигает региональное отделение партии, ещё одна коммунистка, весьма известная на Сахалине Светлана Иванова, которая 1 мая объявила, что хочет идти как самовыдвиженец. При этом, Светлана Иванова весьма искусно позиционирует себя как «коренная жительница Сахалина», что для сахалинцев имеет большое значение — «варягов» на островах не любят.

В этой связи на Сахалине может повторится, в несколько ином свете, ситуация, которая имела место быть во время выборов в Облдуму региона в 2017 году, когда представители партии коммунистического блока — «Коммунисты России» — судились с КПРФ в интересах «Единой России». Избирателя склоки в коммунистическом лагере раздражали, в итоге КПРФ не набрала большого количества голосов, её представителей в региональном парламенте немного.

Коммунистка Светлана Иванова заявляет о своём намерении баллотироваться на пост губернатора, не взирая на то, что выдвинут совсем другой человек. Не дошло бы до раскола теперь уже внутри самой КПРФ Сахалина. Бесспорно, это может сработать и на руку Лимаренко. Если только врио будет использовать все шансы. Пока же он только теряет очки у островитян, которые раздражены явным игнорированием и опять заговорили о своей неприязни к варягам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ближе к выборам врио губернатора Сахалина ждут очень сложные ситуации. Из-за реконструкции железной дороги и нехватки паромов, может возникнуть транспортный коллапс на линии Ванино — Холмск, который имеет место почти каждое лето, когда сотни сахалинских семей возвращаются из отпусков и не могут попасть домой. Турбулентность в рыбной отрасли, скандальный «крабовый» закон могут оставить без работы сотни рыбаков и с этим Валерию Лимаренко тоже нужно что-то делать.