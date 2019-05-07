Пенс намерен переманить военных Венесуэлы на сторону оппозиции

Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс выступит 7 мая с заявлением, в котором попытается убедить военнослужащих армии Венесуэлы переходить на сторону оппозиции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

Источник сообщил, что в своем выступлении в Госдепе США Пенс объявил о введении санкций против 25 магистратов Верховного суда Венесуэлы. Также Пенс должен посулить военным Венесуэлы некие выгоды, чтобы они начали переходить на сторону американской марионетки Хуана Гуайдо.

«Он даст понять, что появятся новые возможности для тех, кто сделает правильный выбор», — подчеркнул источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая телеканал Telesur опубликовал видео, на котором военнослужащие армии Венесуэлы сжигают обращение американской марионетки Хуана Гуайдо. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие сжигают послание и заявляют, что не намерены предавать законно избранную власть страны.

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