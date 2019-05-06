В Монголии празднуют 80-летие боев на Халхин-Голе

Улан-Батор, , 15:17 — REGNUM В понедельник, 6 мая, в аймаке Дорнод, где находится историческая местность Халхин гол, состоялась церемония открытия мероприятий, посвященных к 80-летней годовщины в боях на реке Халхин-Гол.

Церемония открытия «Эхо победы» началась с возложения венков к «памятнику Монгольских воинов, далее на центральной площади аймака Дорнод прошли военный парад и культурные мероприятия.

В церемонии открытии участвовали потомки солдатов, которые участвовали в боях на реке Халхин-Гол, ветераны, представители местной администрации.

Отметим, в августе 2019 года в Монголии будет отмечаться 80-летие победы в боях на реке Халхин-Гол. В честь юбилея в Монголии проходят познавательные мероприятия для молодежи. На прошлой недели, в сомоне Халхгол аймака Дорнод, где 1939 году состоялась битва, была организована государственная олимпиада по истории, участники которой познакомились с местами боев.

Напомним, с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол, у границы Маньчжоу-го с Монголией шел локальный вооруженный конфликт между Монголией и СССР с одной стороны и Японской имеприей и Маньчжоу-го с другой. Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось полным разгромом армии Японии. По данным историков, в этой битве погибли 9200 советских солдат, 990 граждан Монголии, Япония потеряла 18 000 человек.