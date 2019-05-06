Болгария и Хорватия объявили свои армии «фактором мира» на Балканах

София, , 15:11 — REGNUM Министерства обороны Болгарии и Хорватии подпишут новое соглашение о сотрудничестве в области обороны. Решение об этом было принято на состоявшейся в Софии встрече министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова с министром обороны Хорватии Дамиром Крстичевичем.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Болгарии, на встрече министры сошлись во мнении, что действующее сегодня двустороннее соглашение от 1996 года «пришло время обновить с учётом членства обеих стран в НАТО и Европейском союзе».

Предполагается, что в новом соглашении помимо возможностей для обучения военнослужащих будут заложены и все аспекты военного сотрудничества, а также партнерства оборонных ведомств в социальной сфере.

В своих заявлениях министры подчеркнули, что Болгария и Хорватия являются «дружественными странами, среди которых никогда не было спорных вопросов». отмечено также, что Болгария была первой страной, признавшей независимость Хорватии.

«Наши страны являются основными факторами обеспечения мира, безопасности и добросовества на Западных Балканах. Интенсивные отношения между двумя государствами принесут пользу всем балканским странам», — заявил в ходе встречи Каракачанов.

Крстичевич со своей стороны отметил, что он стал первым министром обороны Хорватии, посещающим Болгарию с официальным визитом после 15-летнего перерыва. У нас было много содержательных встреч, целью которых было улучшение сотрудничества», — сказал министр обороны Хорватии Дамир Кръстичевич. Он призвал министра Каракачанова посетить Хорватию в следующем году для подписания нового соглашения.

«Мы провели множество содержательных встреч, целью которых является улучшение сотрудничества. Мы также говорили об укреплении сотрудничества по европейским проектам в рамках постоянного структурированного сотрудничества в области обороны», — отметил хорватский министр.

По сообщению пресс-службы, во время переговоров болгарская страна «поделилась своей практикой в области модернизации армии», а также своим опытом в качестве страны, председательствовавшей в Совете ЕС в 2018 году. Со следующего года председательство в порядке ротации перейдёт к Хорватии. По итогам встречи Крстичевич пригласил болгарского коллегу посетить Хорватию в следующем году для подписания нового соглашения.