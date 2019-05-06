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Жёсткие намеки: от Ким Чен Ына ждут новых ракетных запусков

Политика

Эксперт объяснил, почему РФ непричастна к ракетной дипломатии Пхеньяна

Москва, 6 мая 2019, 14:56 — REGNUM  Лидер КНДР Ким Чен Ын организует ещё не один ракетный запуск вне зависимости от каких бы то ни было контактов с руководством РФ, Китая или Японии, считает профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова государственного секретаря США Майка Помпео, связавшего ракетные пуски Северной Кореи от 4 мая с недавним визитом Ким Чен Ына в РФ.

«Дело в том, что к подобным запускам дело шло уже давно, — сказал Ланьков. — В апреле 2019 года северокорейцы уже производили испытания новых систем ракетного оружия, причём тогда они провели эти испытания с максимальной оглаской. Более того, с конца февраля и начала марта, то есть с момента неудачи Ханойского саммита, северокорейские официальные лица периодически выступают с заявлениями, в которых содержатся неоднозначные намёки на то, что в случае неготовности США идти на уступки Северная Корея будет вести себя не столь сдержанно».

По словам востоковеда, нет сомнений в том, что вне зависимости от каких бы то ни было контактов с Россией, Китаем или Японией Ким Чен Ын организует ещё не один подобный запуск.

«Северной Кореей сейчас сделана ставка на постепенное и контролируемое увеличение напряжённости», — подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Помпео, Ким Чен Ын принял решение о ракетных пусках после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому, как сказал госсекретарь, санкции США против КНДР остаются в силе, поскольку Вашингтон расценивает их как «самый подходящий ответ» на такие действия.

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