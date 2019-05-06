Минобороны Ирана: мы почти полностью обеспечили себя продукцией ВПК

Тегеран, , 15:37 — REGNUM Официальный представитель министерства обороны Ирана, бригадный генерал Абдольфазл Шекархи заявил, что ИРИ практически полностью обеспечила себя военно-технической продукцией. Так, уровень самообеспечения вооружением и техникой на данный момент достигает 90%, сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

По словам генерала, данная цифра является одним из важнейших достижений за последние 40 лет. Военную мощь и силу Ирана отметили также международные эксперты, посетившие в начале мая выставку новейших разработок иранских вооруженных сил.

Генерал подчеркнул, что молодому поколению необходимо понимать, что, несмотря на антииранскую пропаганду западных стран на международной арене, страна делает шаги вперед на пути к выполнению целей Исламской революции.

Говоря о развитии страны за последние 40 лет, Абдольфазл Шекархи также отметил, что строительство НПЗ в Персидском заливе является предметом гордости страны на международной арене.