«Группа Лимы» призвала Кубу помочь в разрешении кризиса в Венесуэле

Каракас, , 13:55 — REGNUM Межгосударственная организация стран Латинской Америки «Группа Лимы» представила итоговую декларацию, в которой страны — участницы организации призвали правительство Кубы помочь в разрешении кризиса в Венесуэле. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

«Решили найти необходимые пути для того, чтобы Куба участвовала в поиске путей разрешения кризиса в Венесуэле», — процитировало документ агентство.

Отмечается, что страны — члены организации также вновь призвали Россию, Турцию и другие государства, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, «способствовать возврату к демократии в стране».

Ранее «Группа Лимы» обвинила правительство Мадуро в отключении электроэнергии в Венесуэле.