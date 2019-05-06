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«Группа Лимы» призвала Кубу помочь в разрешении кризиса в Венесуэле

Политика

«Решили найти необходимые пути для того, чтобы Куба участвовала в поиске способов разрешения кризиса в Венесуэле», — заявлено в коммюнике организации

Каракас, 6 мая 2019, 13:55 — REGNUM  Межгосударственная организация стран Латинской Америки «Группа Лимы» представила итоговую декларацию, в которой страны — участницы организации призвали правительство Кубы помочь в разрешении кризиса в Венесуэле. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

«Решили найти необходимые пути для того, чтобы Куба участвовала в поиске путей разрешения кризиса в Венесуэле», — процитировало документ агентство.

Отмечается, что страны — члены организации также вновь призвали Россию, Турцию и другие государства, которые поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, «способствовать возврату к демократии в стране».

Ранее «Группа Лимы» обвинила правительство Мадуро в отключении электроэнергии в Венесуэле.

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Зарубежная хроника
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