Помпео лукавит: с чем на самом деле связаны новые ракетные запуски КНДР?

Москва, , 13:31 — REGNUM Пхеньян напоминает Вашингтону о своём недовольстве и готовности вернуться к прежнему курсу, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 6 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление государственного секретаря США Майка Помпео, связавшего недавние ракетные пуски, проведённые Северной Кореей, с визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

«Связи с недавними пусками и визитом Ким Чен Ына в РФ нет, — сказал Воронцов. — Такие же испытания были и до встречи лидеров КНДР и РФ. Они не подпадают ни под какие санкции и ничего не нарушают. Связывать их с визитом во Владивосток нет никаких оснований. А связано это с перетягиванием каната в отношениях с США. Это наверняка. США после саммита в Ханое ужесточили свою позицию, и КНДР тоже. Их не устраивают условия, когда от них требуют полного разоружения и только потом обещают начать разговор о гарантиях и санкциях. Такими мелкими сигналами (испытаниями ракет — ИА REGNUM ), сигналами малой интенсивности Пхеньян напоминает США о своём недовольстве. США, а не нам и кому-либо ещё. Они дают понять, что мы готовы к диалогу, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, и мы можем вернуться к старым методам. А связывать это с визитом в РФ — тут Помпео лукавит, что называется, перекладывает с больной головы на здоровую».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Помпео, лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о ракетных пусках после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом госсекретарь США заявил в эфире телеканала CBS.

По его словам, санкции США против КНДР остаются в силе, поскольку Вашингтон расценивает их как «самый подходящий ответ» на такие действия.

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