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National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен

Техника

Эксперты издания полагают, что британский корабль не способен защитить себя в случае серьезного нападения

Вашингтон, 28 декабря 2018, 08:27 — REGNUM  Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.

«HMS Echo — это научное судно, а не боевой корабль. Его основная миссия — картография морского дна. Вооружение корабля является оборонительным — две 20-миллиметровые пушки и несколько пулеметов», — говорится в статье.

Эксперты издания полагают, что британский корабль не способен защитить себя в случае серьезного нападения. Также в статье указано, что в составе Королевских ВМС Великобритании после десятилетий глубоких сокращений остались лишь 19 эсминцев и фрегатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря стало известно, что разведывательный корабль британских ВМС HMS Echo, находящийся в Черном море, ушел на рождественские праздники из Одессы в румынский порт Констанца.

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