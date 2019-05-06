Госдума потратит 5 млн рублей на исследование налогообложения самозанятых

Москва, , 09:45 — REGNUM Депутаты Госдумы намерены изучить практику применения закона о налоговом эксперименте для самозанятых граждан. Конкурс на проведение соответствующего экспертно-аналитического исследования аппарат Госдумы разместил на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM 6 мая.

Предполагается, что в ходе анализа будут проведены социологические исследования, а также изучены существующие методы поддержки самозанятых граждан в других странах. На основе этого эксперты должны предложить идеи по доработке существующего закона о самозанятых и их налогообложения. На эти цели Госдума планирует выделить 5 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2019 года в РФ в качестве эксперимента действует особый налоговых режим для самозанятых граждан, которые работают без договора, начальника и подчинённых, и получают от своей деятельности не более 2,4 млн рублей в год. Так, в течение 10 лет те из них, кто проживает и работает в Москве, Московской области, Татарии и Калужской области, должны зарегистрироваться в специальном приложении, разработанном Федеральной налоговой службой, и платить налог на профессиональный доход. Для тех, кто работает с физлицами, ставка составляет 4% с дохода. За оказание услуг и продажу товаров компаниям самозанятые должны уплатить 6% с дохода. Параллельно по всей стране действует уведомительный порядок для самозанятых граждан. Если они сообщают о своем профессиональном доходе в ФНС, то их поступления не облагаются подоходным налогом в 13%.