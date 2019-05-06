В китайском Фуцзяне обсудят внедрение IT-технологий в госуправление

Фучжоу, Китай, , 08:17 — REGNUM Второй Китайский цифровой саммит открылся 6 мая в провинции Фуцзян на востоке Китая, предлагая беглый взгляд на последние тренды в сфере цифровых технологий, которые стремительно вторгаются в правительственные департаменты и госпредприятия Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Технологии беспилотных автомобилей и распознавания лиц для систем безопасности, работающие в сетях пятого поколения 5G, были представлены на мероприятии в Фучжоу в рамках официального отчета о проделанной работе по цифровому строительству в Китае за 2018 год.

Мероприятие продлится с 6 по 8 мая и ставит перед собой задачу выработки китайской политики в сфере развития IT-технологий, также демонстрации достижений и опыта в строительстве электронного правительства и цифровой экономики.

Более 1,5 тыс. чиновников, представителей IT-компаний и исследователей примут участие в саммите, который организуется совместно Киберпространственной администрацией Китая, Национальной комиссией по развитию и реформе, министерством промышленности и информационных технологий, а также правительством Фуцзяня.

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