США решили напугать Иран авианосцем и бомбардировщиками

Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Соединенные Штаты направили к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики, чтобы продемонстрировать Исламской Республике готовность применить силу, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает агентство Reuters.

Таким образом, по словам Болтона, США дают Ирану понять, что готовы к применению силы в случае посягательств Тегерана на свои интересы. Он отметил, что решение отправить авианосец к иранским берегам является ответом на растущую напряженность в отношениях между странами.

«США не ищут возможности начать войну с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любую атаку со стороны Корпуса стражей Исламской революции или же регулярных войск Ирана», — добавил Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая министерство обороны США назвало пять угроз в различных сферах со стороны Ирана. Главной угрозой, по мнению Пентагона, является возможность получения Ираном ядерного оружия.

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