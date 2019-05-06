Лавров назвал «безответственными» планы США по свержению Мадуро

Москва, , 01:24 — REGNUM Соединенные Штаты развернули безответственную кампанию по свержению законно избранного правительства Венесуэлы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой венесуэльского МИД Хорхе Арреасой, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Сегодня, когда в отношении этого суверенного государства (Венесуэлы — прим. ИА REGNUM ) развернута циничная, абсолютно безответственная кампания с целью свергнуть законное Правительство, мы подтвердили нашу солидарность с Венесуэлой, ее Правительством, Президентом и венесуэльским народом», — заявил Лавров.

Он подчеркнул, что только народ Венесуэлы может решать свою судьбу в рамках конституции страны, и осудил попытки вмешательства ряда других государств, включая Соединенные Штаты, во внутренние дела Венесуэлы.

«По моему глубокому убеждению, применение военной силы против Венесуэлы, как и против любого другого государства в этом регионе, было бы унижением всей Латинской Америки, Карибского бассейна. Надеюсь, что в Вашингтоне это понимают», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая законный президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с обращением к вооруженным силам Боливарианской Республики, в котором призвал военнослужащих сохранять единство и защищать страну от атак империализма. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты могут предпринять попытку военного вмешательства в дела Венесуэлы, в связи с чем вооруженные силы Боливарианской Республики должны быть готовы ответить агрессору.

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