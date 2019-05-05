Каракас, Венесуэла, , 08:59 — REGNUM

Американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо признал, что у него в очередной раз не получилось свергнуть законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 5 мая, в интервью центральной американской газете The Washington Post.

Гуайдо сказал, что его очередная попытка свергнуть президента Мадуро провалилась, так как не удалось добиться достаточной поддержки со стороны военных.

Бутафорский лидер проамериканской оппозиции Венесуэлы рассказал, что он вообще-то рассчитывал, что Мадуро сам сложит с себя полномочия под давлением улицы и США, а после этого военные массово перейдут на сторону оппозиции. Но всего этого не произошло и Гуайдо признал, что он и его сторонники просчитались в данном вопросе.

«Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки, для того, чтобы защитить конституцию», — сказал Гуайдо.

Более того, Гуайдо прямо сказал, что он в общем-то выступает за то, чтобы США оккупировали Венесуэлу и привели его к «власти».

"Спасибо за такой вариант, мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его», — сказал Гуайдо, отвечая на вопрос о том, чтобы он ответил советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, если бы тот предложил начать прямую военную интервенцию в Венесуэлу.