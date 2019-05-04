Глава МИД ПМР: Приднестровье признают раньше, чем через 5 лет

Тирасполь, , 00:07 — REGNUM В ходе парламентской предвыборной кампании и в период по ее завершении Молдавия почти на полгода фактически заморозила прямой диалог с Приднестровьем. Как сообщил в интервью «КП в Молдове» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, с момент последней встречи с молдавский коллегой Кристиной Лесник прошло более пяти месяцев.

«На мой взгляд, это ненормальная ситуация, потому что мандат политического представителя стороны переговоров никак не зависит от каких-то внутренних политических процессов. Для международных участников этот мандат актуален. Мы ведем диалог на уровне переписки, и в этой связи мне сложно понять, почему молдавские коллеги имеют мандат направлять нам письма, но не готовы обсуждать вопросы в режиме встреч на уровне команд политических представителей Приднестровья и Молдовы», — сказал министр.

Снизилась, по его словам, и динамика работы экспертных групп, и в целом качество работы снизилось. «В предвыборный период молдавская сторона всегда сосредотачивается на внутриполитических проблемах, и динамика переговоров падает. Это означает, что для Молдовы тематика переговоров с Приднестровьем носит международный характер. Когда Молдова сосредотачивается на своих внутриполитических вопросах, тема международных переговоров отходит в сторону, что мы и наблюдаем по переговорному процессу. Это интересная закономерность. Наверное, в этом есть логика: сначала решить внутренние проблемы, для того чтобы заниматься международными переговорами с Приднестровьем», — отметил Игнатьев.

Он подчеркнул, что у Приднестровья «есть очень мощные политико-правовые основания для признания независимости». «За последние 30 лет в мире появилось порядка сорока новых государств, это объективный процесс. Приднестровье проявило готовность к реализации воли народа, наша независимость построена на их волеизъявлении. Мы не видим альтернативы… Следующим шагом от признания де-факто реальности должно стать признание Приднестровья де-юре», — сказал министр.

Он выразил уверенность, что ПМР будет признана «гораздо быстрее, чем через пять-десять лет». «Я обратил бы ваше внимание на то, что происходит сегодня между Косово и Сербией. Посмотрите, какие там процессы происходят. У нас нет другой альтернативы», — подвел итог Виталий Игнатьев.