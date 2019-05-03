В Узбекистане ослаблена работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков?

Ташкент, , 13:34 — REGNUM В 2018 году правоохранительными органами Узбекистана из незаконного оборота изъято чуть более 1 тонны наркотических средств, что на 41% меньше, чем в 2017 году, заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, слова которого приводит МИД Узбекистана.

МИД отмечает, что в Ташкенте сегодня проходит обзорная встреча сторон Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками, на которой, в том числе выступил и Камилов.

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана указал в ходе данного форума, что в республике реализуется национальная Программа комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016−2020 годы, совершенствуется нормативно-правовая база регулирования оборота наркотических средств.

«Внесены существенные изменения и дополнения в порядок ввоза, вывоза и транзита через территорию республики наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, ужесточены контроль и ответственность за оборот аналогов наркотических средств. Расширены списки запрещенных наркотических средств и психотропных веществ по рекомендации Международного комитета по контролю над наркотиками», отметил министр.

Он подчеркнул, что укрепляется взаимодействие со странами-партнёрами и международными организациями с целью повышения квалификации сотрудников уполномоченных органов Узбекистана в борьбе с наркоугрозой.

Республика активно участвует в мероприятиях в рамках международных программ УНП ООН, ШОС, ОБСЕ и ЕС. Внедрены межведомственные механизмы борьбы с незаконным оборотом наркотиков на таможенно-пограничных постах.

«Результатом этой большой работы является снижение основных показателей незаконного оборота наркотиков. В 2018 году правоохранительными органами Узбекистана из незаконного оборота изъято чуть более 1 тонны наркотических средств, что на 41% меньше, чем в 2017 году», подчеркнул Камилов. Несомненно, среди изъятых наркотиков, о которых упомянул министр, есть и зелье, произведенное в Афганистане — опий и героин.

Тут стоит отметить, что в 2018 году большая часть северной границы Афганистана (граничит с бывшими советскими республиками), оказалась в зоне нестабильности или постоянного контроля боевиков вооруженной оппозиции. Даже в провинции Балх, по которой проходит граница с Узбекистаном и которая долгое время считалась относительно спокойной и свободной от боевиков, ситуация резко ухудшилась.

Тогдашний глава Службы государственной безопасности Ихтиер Абдуллаев заявил, что активизация боевиков ИГИЛ и других группировок в северных афганских провинциях является одной из основных угроз для республики.По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2017 году производство опийного мака в Афганистане увеличилось на 87 процентов до рекордного уровня в 9 000 метрических тонн по сравнению с 2016 годом. Площадь под культивирование опийного мака также увеличилась до рекордных 328 000 гектаров в 2017 году, что на 63 процента больше по сравнению с 201 000 гектаров в 2016 году.

Из опийного мака, выращенного в 2017 году, афганские наркокартели в течении всего 2018 года производили опий и героин, а затем отправляли его на экспорт, в том числе, по так называемому «северному маршруту», которые проходит через республики Средней Азии, затем в Россию, из которой наркотические средства поступают в Европу.

Тут стоить отметить, что существует еще несколько маршрутов транспортировки произведенного в Афганистане опия и героина. Так, через балканский маршрут незаконные наркотики следуют через Иран, Пакистан к порту Карачи и далее — морским путем, в Турцию, балканские страны и далее — в Южную и Центральную Европу.

Через афганскую провинцию Бадахшан, наркотики следуют в Таджикистан, Ош (Киргизия), Сумгаит (Азербайджан), далее в Боснию и Западную Европу. Также, из Бадахшана наркотические средства могут проследовать в Грузию (Кобулети) — Аджария — Турция. По информации Управления ООН по наркотикам и преступности, объемы контрабандных поставок афганских наркотиков по «северному маршруту» не превышают 15%, в то время как по данным некоторых экспертов, эти объемы возросли и составляют не менее 25%.

Как отмечалось выше, в 2017 году производство опийного мака в Афганистане увеличилось на 87 процентов до рекордного уровня в 9 000 метрических тонн, ухудшилась ситуация на северных границах Афганистана, соответственно, все это должно было повлиять на рост незаконных поставок наркотиков через «северный маршрут».

Таким образом, можно констатировать, что заявление Абдулазиза Камилова об уменьшении изъятий наркотиков в 2018 году говорит об ослаблении работы соответствующих органов в сфере предотвращения незаконного оборота наркотиков.

Есть и другое объяснение: международные наркодилеры испугались усиления контроля над незаконным оборотом наркотических средств в Узбекистане, ужесточения законодательства и решили переправлять наркотики из Афганистана по другим маршрутам.