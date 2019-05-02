Киев тормозит расследование трагедии в Доме профсоюзов – МИД РФ

Москва, , 18:55 — REGNUM Власти Украины должны провести объективное расследование трагических событий 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Спустя годы после этого отвратительного преступления (в Одессе) его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ также отметили, что в Киеве упорно тормозят расследование данного дела, несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование.

То, что на Украине продолжают преследовать тех, кому 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов удалось спастись от фашиствующих молодчиков, выглядит «особо циничным», отмечают российские дипломаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 42 человека сгорели заживо в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Они выступали за союз с русским народом. Виновных в этом страшном преступлении на Украине так и не нашли.