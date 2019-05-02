Советник Зеленского рассказал, когда Киев вернет Донбасс

Киев, , 16:59 — REGNUM Официальный Киев, вероятно, примерно через 5 лет сможет вернуть неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Об этом заявил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью «Апострофу».

"Если на сегодняшний день Донбасс — это перспектива (для Украины) на пять лет, то территория Крыма — это перспектива более отдаленная», — сказал он.

При этом Апаршин добавил, что возможности «вернуть» Донбасс и Крым военным путем нет. По его словам, если Украина решится на проведение военной операции «потери будут огромными».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве, на Украине вспыхнула гражданская война. Новые власти Украины направили армию и нацбатальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей. Выступившие против незаконной смены власти в Киеве жители Крыма провели референдум, на котором подавляющая часть граждан высказалась за выход из состава Украины.

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