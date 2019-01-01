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Порошенко пообещал «вернуться с миром» в Донбасс и Крым

Политика

Жителей Украины в ближайшее время ожидает «постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни»

Порошенко пообещал «вернуться с миром» в Донбасс и Крым
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 1 января 2019, 19:34 — REGNUM  Украина намерена «вернуться с миром» на Донбасс и в Крым. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко, выступая с новогодним поздравлением.

«Мы (Украина) обязательно вернёмся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога», — отметил глава государства.

По его словам, жителей Украины в ближайшее время ожидает «постепенный рост экономики и восстановление уровня жизни», так как «самое плохое» уже позади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе вспыхнула в 2014 г. после госпереворота в Киеве. Новые украинские власти направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей региона.

Жители Крыма, не поддержавшие незаконную смену власти в Киеве, провели референдум, на котором подавляющая часть граждан высказалась за выход из состава Украины.

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Война в Донбассе
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