МИД Белоруссии отметил День памяти жертв Холокоста в Госдепе

Вашингтон, , 14:17 — REGNUM »1 мая 2019 г. в День памяти жертв Холокоста в г. Вашингтоне впервые в истории белорусско-американских отношений прошло совместное мероприятие, посвященное увековечению памяти жертв нацистского геноцида еврейского населения», — сообщила сегодня, 2 мая, пресс-служба МИД Белоруссии.

Организаторами мероприятия выступили совместно Госдеп США и МИД Белоруссии, а также посольство постсоветской республики в Вашингтоне (указано отдельно). При этом «акцент был сделан на 75-й годовщине уничтожения Минского гетто», сказано в официальном сообщении.

«В мероприятии приняло участие более 100 человек, среди которых представители Государственного департамента и других органов государственного управления США, еврейских организаций, дипломаты, журналисты», — проинформировали белорусские дипломаты.

Перед ними выступили и.о. помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филип Рикер, а также замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко. Участникам мероприятия была представлена тематическая фотовыставка, просмотр фильма «Хроника Минского гетто», а также интерактивная дискуссия с бывшим узником Минского гетто, подпольщиком, ветераном войны Савелием Каплинским.

«В рамках мероприятия Посольством Беларуси в США организована дегустация блюд белорусской кухни», — отметила пресс-служба МИД Белоруссии.