Путин освободил от должности главу ГИБДД Москвы Виктора Коваленко

Москва, , 17:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко. Соответствующий указ опубликован 1 мая на портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности <…> генерал-майора полиции Коваленко Виктора Васильевича, начальника управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве», — говорится в указе.

5 апреля стало известно, что Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию. Эту информацию официально опубликовала пресс-служба ГУ МВД по столице.

Ранее о возможной отставке генерал-майора полиции информировали источники в правоохранительных органах. По их словам, проблемы в управлении были давно.

25 марта в Москве произошло резонансное ДТП на Можайском шоссе. Автомобиль «Мерседес-Бенц» протаранил «Ниву», в результате чего погибли женщина и её дочь-подросток, а глава семейства получил травмы. Виновник аварии, по версии следствия, — уроженец Чечни Муслим Джамбеков, находившийся за рулем иномарки, покинул место ДТП под видом пострадавшего. Действия полицейских, прибывших на место аварии, оказались в поле зрения Следственного комитета.

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