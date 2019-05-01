Пентагон: США теряют превосходство в космосе из-за Китая и России

Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Технологические успехи Российской Федерации и Китайской Народной Республики препятствуют доминированию США в космической отрасли. Об этом сегодня, 1 мая, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в своей статье для The Wall Street Journal.

По словам Шанахана, Россия и Китай тщательно изучили американскую экономическую и военную зависимость от космоса и смогли использовать её для извлечения выгоды. Он пояснил, что Россия и Китай разработали специальные противоспутниковые лазеры, устройства для создания помех и специальные кибервозможности, которые позволяют Москве и Пекину извлекать выгоду от американской военной и экономической зависимости от космоса.

«В прошлом году Пекин запустил 38 ракет на орбиту, а мы — 17. После 50 лет отсутствия США на Луне китайцы в этом году высадились на противоположной стороне Луны. У США по-прежнему есть преимущество, но границы нашего доминирования стремительно сужаются», — пишет Шанахан.

Глава Пентагона отметил, что космическая отрасль сейчас переживает резкие перемены, связанные с резким снижением стоимости запуска ракет, инновациями в частном секторе и смешением военного и коммерческого применения космических технологий.

Однако военный подход США несмотря на все эти изменения остается прежним, что и десятилетие назад, и это создает трудности.

Так например, более 10 различных организаций Вооруженных сил США работают над космическими возможностями. Интеграция между ними довольно слабая. Кроме того, армия, флот и военно-воздушные силы США имеют отдельные спутниковые системы, в результате чего имеется более 130 различных типов терминалов связи. Всё это очень громоздко и совершенно не идёт в ногу со временем.

В связи с этим, Шанахан считает, что США следует изменить свою космическую стратегию.