Власти Венесуэлы ответили госсекретарю Помпео о попытках Мадуро бежать

Каракас, , 11:04 — REGNUM Законные власти Венесуэлы ответили американским властям, которые разразились потоком фейков в связи с очередной неудавшейся попыткой государственного переворота в Боливарианской республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская марионетка, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо вновь попытался захватить власть в стране, созвав своих сторонников в Каркасе недалеко от военной авиабазы. Гуайдо утверждал, что часть военных уже перешла на его сторону и вообще власть законного президента Николаса Мадуро вот-вот закончится.

Однако на деле оказалось, что небольшую часть военнослужащих с авиабазы оппозиция выманила обманом и после митинга они вернулись в расположение своих частей.

В США же представители власти попытались создать информационную шумиху вокруг провальной затеи Гуайдо. Советник президента США Джон Болтон потребовал от венесуэльских военных, чтобы они предали уже наконец законного президента Мадуро и перешли на сторону Гуайдо.

Вице-президент США Майк Пенс в своем Twitter подбадривал оппозицию заверениями, что Вашингтон их никогда не оставит и будет бороться за демократию в Венесуэле до последнего жителя этой страны.

А государственный секретарь США Майк Помпео вообще заявил, что Мадуро вот-вот сбежит из страны на Кубу и якобы только Россия удерживает его в Каракасе.

Сам Мадуро ответил на слова Помпео, назвав правительство США сумасшедшим.

«В Соединенных Штатах еще не было такого сумасшедшего правительства, как это … Болтон, Пенс, Помпео — сколько в них ненависти», — сказал законный президент Венесуэлы.

Он призвал Помпео быть серьезнее и не разбрасываться обвинениями.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал слова фейком и подчеркнул, что попытка госпереворота в очередной раз провалилась.

«В правительстве США должны вспомнить про дипломатию», — сказал Арреаса.