Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты

Петропавловск-Камчатский, , 05:13 — REGNUM На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду. Об этом сообщил депутат регионального Заксобрания Михаил Пучковский и граждане в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Людей вытаскивали прямо из колонн, отбирали жёлтые жилеты, по пути следования колонн на площадь», — рассказал Михаил Пучковский.

В соцсетях граждане также описывают происходящее.

«В оцеплении у полицейских только собак не хватает… Все жёлтые жилеты повыдергивали, одни спортсмены прорвались», — пишут камчатцы в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне первомайской демонстрации полиция Петропавловска-Камчатского без объяснения причин задержала руководителя фракции «Справедливой России» в Законодательной думе Камчатского края Михаила Пучковского, руководителя городской организации СР Александра Каменюка, общественного активиста и блогера Александра Зайцева. Их отвезли в самый отдалённый отдел полиции, в отдел по борьбе с экстремизмом, и продержали там, ничего не объясняя, до того момента, как колонны граждан начали проход по площади краевой столицы. Накануне Первомая власти Камчатки впервые за всю историю запретили проход колонн политических партий по площади. В ответ оппозиция призвала выйти на демонстрацию в жёлтых жилетах в знак протеста, её поддержали жители Петропавловска. Граждане убеждены, что губернатор края Владимир Илюхин очень боится повторения Первомая — 2018, когда по площади шли колонны с транспарантами, призывающими к отставке губернатора.