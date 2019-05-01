На Камчатке перед первомайской демонстрацией полиция задержала депутатов

Петропавловск-Камчатский, , 02:58 — REGNUM Полиция Петропавловска-Камчатского сегодня 1 мая с 8 часов утра по местному времени начала задерживать депутатов и активистов политической партии «Справедливая Россия», которые ранее заявили о намерении прийти на первомайскую демонстрацию в жёлтых жилетах в знак протеста против политики губернатора Владимира Илюхина и «Единой России». Задержаны руководитель фракции СР в Законодательной думе Камчатского края Михаил Пучковский, руководитель городского отделения СР Александр Каменюк, активист и блогер Александр Зайцев. Справороссов увезли в отделение полиции на самой окраине города, в отдел по борьбе с экстремизмом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Меня приехали «брать» четыре человека, прямо на мою загородную ферму. Вчетвером, руки заломили за спину, кинули в «чёрный воронок» и увезли. Просто — классика жанра, настоящий «37-й год». Вот сижу тут уже полтора часа. Никаких претензий не предъявляют, прошу хоть какую-то бумагу — не дают. Просто не выпускают и всё. Ждут, наверное, когда уже колонны по площади пойдут, чтобы мы гарантированно не успели», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM по телефону Михаил Пучковский.

Примерно в 11:20 по камчатскому времени, через 10 минут после разговора с корреспондентом ИА REGNUM, депутат сообщил, что его и его товарищей выпустили. Добираться до города ему и его однопартийцам придётся долго, на демонстрацию они гарантированно не успевают.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки впервые за всю историю запретили партийные колонны на площади 1 мая. На официальные запросы оппозиционных партий чиновники не отвечают. Лидер камчатских справороссов официально обратился в прокуратуру Камчатки с требованием разъяснить, на каком основании официально зарегистрированные политические партии на Камчатке властями фактически объявлены вне закона — их не пускают на Первомай. В знак протеста оппозиция заявила, что выйдет на демонстрацию в жёлтых жилетах. Власти запретили торговцам продавать все жилеты жёлтого цвета до 2 мая.

Прокуратура сообщила, что не успевает провести проверку до 1 мая.

Оппозиция и жители уверены: запрет на участие в Первомае для оппозиционных партий связан с тем, что губернатор края Владимир Илюхин очень боится повторения первомайской демонстрации 2018 года, когда по площади шли колонны с транспарантами, призывающими отправить Илюхина в отставку.